В Иркутской области школьник напал на одноклассника с ножом

В Иркутской области подростка госпитализировали после встречи с одноклассником. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Инцидент произошел в Нижнеудинском районе региона. Между школьниками уже длительное время был конфликт, причина противостояния не сообщается. Перед первым уроком в понедельник молодой человек подошел к однокласснику и ударил ножом в грудь. Приехавшие на место медики направили юношу в больницу с ранением грудной клетки. Правоохранители задержали подростка с ножом. Известно, что он уже состоит на учете, но из-за возраста его не привлекли к ответственности. Мать также состоит на учете, так как не выполняла родительские обязанности. На данный момент проводится проверка.