В Петербурге после обрушения шестиэтажного здания эвакуировали 27 человек

После обрушения шестиэтажного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга из соседнего дома эвакуировали 27 жильцов.

В Петербурге после обрушения шестиэтажного здания эвакуировали 27 человек
© РИА Новости

Об этом информирует городское управление МЧС России, передаёт РИА Новости.

«Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что 19 из них направлены в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам.

Ранее в центре Петербурга обрушилось шестиэтажное здание.

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