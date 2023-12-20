В Петербурге после обрушения шестиэтажного здания эвакуировали 27 человек

После обрушения шестиэтажного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга из соседнего дома эвакуировали 27 жильцов.

Об этом информирует городское управление МЧС России, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что 19 из них направлены в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам.