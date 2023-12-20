В Казани лифт с девушкой внутри рухнул с восьмого этажа жилого дома

В Казани с восьмого этажа сорвался лифт, внутри которого находилась девушка. Об этом сообщило управление МЧС по Татарстану в Telegram-канале.

Кабина лифта остановилась между первым и вторым этажом. Когда на место происшествия на Спартаковской улице прибыли пожарные, они вскрыли двери гидравлическим инструментом и достали из кабины 22-летнюю россиянку.

Пострадавшую передали врачам. Других данных о ее состоянии не приводится. Обстоятельства случившегося выясняются.