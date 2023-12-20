В Якутии найдено тело мужчины, провалившегося под лед на тракторе

Вчера вечером поисковая группа обнаружила тело одного из двух мужчин, которые 12 декабря провалились под лед, выехав на реку Лена в несанкционированном месте на тракторе "Беларус", сообщает Telegram-канал Службы спасения Якутии.

Напомним, что несчастный случай произошел между Якутском и селом Техтюр Мегино-Кангаласского района.

Уже неделю спасатели, водолазы Службы спасения Якутии и добровольцы из местного населения ведут поиски с помощью подводного дрона и камер.

Вечером 19 декабря местные жители из поисковой группы обнаружили тело подо льдом. Спуск водолаза оказался напрасным, так как одежда погибшего примерзла ко льду. Чтобы извлечь тело на поверхность спасатели прибегли к методу выпиливания майны и передали тело сотрудникам правоохранительных органов.