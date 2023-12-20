В Новосибирске поймали мужчину, который прятал наркотики у железной дороги

В Новосибирске мужчина оставил тайники с наркотиком у железной дороги и попался полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО. Сотрудники транспортной полиции задержали 27-летнего местного жителя, который успел сделать 22 закладки с запрещенным веществом вдоль железной дороги в Ленинском районе. При себе у задержанного находились 18 свертков с наркотиком, который, как установили криминалисты, оказался гашишем. Во время обыска в его квартире следователи обнаружили и изъяли предметы, используемые для фасовки наркотиков. В отношении мужчины возбудили дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Фигуранта заключили под стражу, он может отправиться за решетку на срок до 15 лет.