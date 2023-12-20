Четверых мужчин задержали в Подмосковье за попытку сбыть более 100 кг синтетических наркотиков
Сотрудники полиции задержали в Подмосковье четверых мужчин в возрасте от 30 до 59 лет, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
«Задержание стало возможным благодаря поступившей оперативной информации. Граждане сообщили полицейским о том, что в лесу недалеко от подмосковной дер. Тимоново неизвестные оборудовали тайники. Стражи правопорядка установили скрытое наблюдение за местностью и в течение недели задержали четверых мужчин, пытавшихся забрать из схронов их содержимое. В зарытых в землю мешках оказались свертки с кристаллическими веществами. Экспертные исследования показали, что содержимым являются производные эфедрона и метилэфедрона общей массой более 100 кг. Как пояснили сами задержанные, в интернете они нашли работу курьерами. Их задачей было забрать в лесу наркотики, расфасовать их на мелкие партии и сделать новые закладки в тех местах, которые указал неустановленный куратор через мессенджер», – говорится в сообщении.
Отмечается, что следователями Следственного отдела МВД России по городскому округу Солнечногорск возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 («Покушения на преступление») и 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование продолжается.