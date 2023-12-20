В Приамурье осудили мужчину, сбежавшего из СИЗО через окно приема посылок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Благовещенский городской суд Амурской области приговорил ранее судимого жителя региона к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы за побег через окно для приема посылок и передач в СИЗО. Об этом сообщили в региональной прокуратуре .

В июле 2023 года в Благовещенске осужденный, находившийся в комнате административного корпуса ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Амурской области, открыл окно для приема посылок и передач и вылез через него в смежную комнату для ожидания посетителей, ведущую на внешний двор территории учреждения. После этого он беспрепятственно вышел из здания, пробежал по внешнему двору и через дверь в заборе покинул территорию места лишения свободы. Местонахождение молодого человека было установлено спустя сутки.