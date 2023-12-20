Суд отправил жителя Хабаровского края в колонию на 9,5 года за госизмену
Хабаровский краевой суд приговорил жителя региона к 9,5 года колонии строгого режима за государственную измену. Установлено, что он связался с минобороны Украины для передачи данных о военных объектах РФ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по краю.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена в форме шпионажа).
«Хабаровский краевой суд признал [местного жителя] виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима», — цитирует представителей спецслужбы ТАСС.
Данные о военных объектах в Хабаровском крае, как уточняется, могли быть использованы украинской стороной для проведения диверсий.
Ранее в пресс-службе ФСБ России по Приморскому краю сообщили о задержании жителя Владивостока, который передавал украинской разведке данные о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса региона.