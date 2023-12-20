Госдума РФ рассмотрит законопроект о поручении Росгвардии охраны учебных учреждений

Законопроект, предлагающий поручить охрану техникумов, школ и детских садов Росгвардии, направлен в Госдуму РФ.

В тексте законопроекта поясняется, что на сегодняшний день охраной школ, детских садов и техникумов занимаются частные предприятия, которые зачастую возлагают фактическое исполнение обязанностей на людей без соответствующей подготовки, иногда – на граждан предпенсионного возраста.

Авторы инициативы отмечают, что в критической ситуации неподготовленные люди не могут предпринять необходимые меры для защиты, простого нажатия тревожной кнопки может быть недостаточно. По их мнению, охрану детей должны обеспечивать сотрудники Росгвардии, которые подготовлены и могут уберечь граждан от вооруженных преступников.