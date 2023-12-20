В Москве задержали депортированную из ОАЭ россиянку за хищение крупной суммы

Депортированную из ОАЭ россиянку задержали в аэропорту Домодедово в Москве за хищение 32 млн рублей.

Об этом, как сообщает `ВД МЕДИА, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержана депортированная из Объединённых Арабских Эмиратов гражданка Российской Федерации Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении, совершённом в особо крупном размере», — сообщила она.

По словам Волк, Кошелева, которая работала в одном из автосалонов Петербурга, совершила хищение принадлежащих юридическим лицам денежных средств в размере более 32 млн рублей.

13 декабря прокуратура Самарской области заявила, что в Самаре сотрудница отдела хозяйственного обеспечения компании похитила 112 тыс. пачек офисной бумаги, выручила за это 24 млн рублей и потратила их на покупку квартиры.