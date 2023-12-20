В Петербурге возбудили уголовное дело после избиения участника спецоперации

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения на участника СВО в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение от городского ГСУСК РФ. Ранее пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщила, что инцидент произошел в понедельник в Василеостровском районе Петербурга. 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, частично припаркованный на тротуаре. Он заметил двоих мужчин, находившихся рядом, и сделал им замечание о неправильной парковке. Это привело к словесной перепалке, которая переросла в драку. Нападавшие были оперативно задержаны правоохранительными органами, и в отношении них было возбуждено дело по статье "хулиганство". В МВД рассказали, что позже руководством ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу был представлен доклад по уголовному делу о покушении на убийство, возбужденному в связи с нападением на участника СВО. Подозреваемые являются уроженцами Республики Абхазия. По версии следствия, они нанесли потерпевшему несколько ударов руками и ногами с целью убийства. Участник СВО получил множество травм, ему было оказана медицинская помощь. Василеостровский районный суд Петербурга во вторник вечером решил заключить под стражу до 17 февраля 2024 года одного из нападавших.