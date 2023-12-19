Главу МЧС по Самарской области арестовали

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 15 февраля начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко по делу о взяточничестве. Об этом сообщает «РИА Новости».

© ГУ МЧС России по Самарской области

По данным агентства, Бойко обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — более 25 миллионов рублей. Следователь попросил суд отправить его под стражу до 15 февраля. Ходатайство было удовлетворено.

Также суд отправил в СИЗО предполагаемых подельников Бойко — руководителей коммерческих компаний Яну Гущину и Елену Тютюнник. Их обвиняют в даче взятки с целью получения покровительства для коммерческой организации при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности. Заседания проходили в закрытом режиме.