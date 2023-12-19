Полиция ликвидировала нарколабораторию в квартире на западе Москвы

Полицейские задержали двоих подозреваемых в организации нарколаборатории по производству мефедрона в квартире дома в Кунцево. Об этом во вторник, 19 декабря, «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОНК УВД по ЗАО на улице Екатерины Будановой задержали двух молодых людей по подозрению в незаконном изготовлении наркотических средств, — сказал он.

Васенин добавил, что в момент задержания у подозреваемых обнаружили и изъяли два полимерных пакетика с порошкообразным веществом неизвестного происхождения массой более пяти грамм. Кроме того, было изъято оборудование для изготовления наркотических средств. После осмотра квартире одного из подозреваемых были обнаружены и изъяты предметы для производства наркотиков. После экспертизы обнаруженных веществ было установлено, что это мефедрон.