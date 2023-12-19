На побережье в Дагестане нашли около 130 мертвых нерп

«Возможные причины уменьшения численности и деградации популяции каспийского тюленя — загрязнение среды обитания, глобальные изменения климата, случайный прилов и массовая гибель животных в сетях при промысле на рыбу, в том числе и нелегальной. По разным причинам каждый год погибают около 10 тысяч особей животных. Места гибели животных <...> не представляется возможным точно определить», — рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана.