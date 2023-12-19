На побережье в Дагестане нашли около 130 мертвых нерп
Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Дагестана сообщила, что на побережье Каспийского моря в регионе обнаружили около 130 мёртвых нерп, которые занесены в Красную книгу России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В министерстве уточнили, что найденные тела уже разложились. По словам пресс-службы ведомства, животные могли погибнуть не только у российских берегов Каспийского моря, но и в водах Азербайджана или Ирана. При этом точная причина гибели нерп неизвестна.
«Возможные причины уменьшения численности и деградации популяции каспийского тюленя — загрязнение среды обитания, глобальные изменения климата, случайный прилов и массовая гибель животных в сетях при промысле на рыбу, в том числе и нелегальной. По разным причинам каждый год погибают около 10 тысяч особей животных. Места гибели животных <...> не представляется возможным точно определить», — рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана.
Ранее в Дагестане на побережье волнами выбросило 10 мертвых нерп.