В Краснодаре объяснили громкие "звуки взрывов" над городом

Громкие "звуки взрывов", которые услышали жители Краснодара, объясняются тем, что самолет преодолел звуковой барьер в небе над городом. Об этом пишет пресс-служба Муниципального центра управления (МЦУ) в Telegram-канале.

Ранее в региональных СМИ появились публикации о жалобах краснодарцев на взрывы, прогремевшие над городом.

«Громкий звук услышали жители нескольких районов Краснодара этим вечером. Причина — преодоление самолетом звукового барьера», — отметили в пресс-службе.

В МЦУ пояснили также, что информации о разрушениях не поступало. В организации призвали горожан доверять только официальным источникам информации.