Взорвавший жилой дом в Волгодонске в 1999 году террорист раскаялся в содеянном

Отбывающий пожизненное наказание в колонии «Белый лебедь» в Соликамске террорист Юсуф Крымшамхалов раскаялся во взрыве жилого дома в Волгодонске в 1999 году. Об этом со ссылкой на переданное пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю интервью сообщает Ura.ru.

По данным издания, в беседе с силовиками осужденный вспомнил, как совершал теракт, и искренне раскаялся в содеянном. Он рассказал, как привез взрывчатку, перегрузил ее и уехал. Еще находясь на свободе, он осознавал, что поступил неверно, и пытался отговорить других людей от подобного проступка. Крымшамхалов заявил, что каждый день просит прощения у Аллаха за свое преступление.

Осужденный также вспомнил, как вскоре после взрыва жилого дома он вместе с соучастником Тимуром Бочаевым сбежал на территорию Чечни, где состоял в рядах незаконных вооруженных формирований. В 2002 году террориста задержали на границе Грузии и Азербайджана, а после экстрадировали в Россию.