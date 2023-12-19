На военной базе США найден второй мертвый инструктор

На базе «Форт Джексон» в США с разницей в восемь дней погибли два инструктора начальной военной подготовки, пишет телеканал Fox News со ссылкой на источник в Сухопутных войсках.

По данным телеканала, 8 декабря на территории базы был обнаружен мертвым 34-летний сержант-инструктор Аллен Бертрам. 16 декабря военные обнаружили еще одного погибшего — тело 30-летнего сержанта-инструктора Закари Мелтона находилось в его автомобиле.

«Второго сержанта-инструктора нашли мертвым на базе «Форт Джексон» в штате Южная Каролина за чуть более чем неделю», — отметил источник.

Ведется расследование причин и обстоятельств гибели военнослужащих.