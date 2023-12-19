На северо-востоке Москвы провалился грунт на проезжей части

На северо-востоке Москвы произошел провал грунта на проезжей части площадью около четырех квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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По информации агентства, инцидент произошел на улице Декабристов вблизи дома под номером 51. Его площадь составляет около четырех квадратных метров, а глубина составляет один метр тридцать сантиметров.

Место, где произошел провал, огородили. Туда вызвали аварийные службы.