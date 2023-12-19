Мужчина убил парня экс-возлюбленной и вместе с ней избавился от трупа в Подмосковье

Суд в Волоколамске арестовал 34-летнего обвиняемого в убийстве мужчины, сообщается в телеграм-канале ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области. По предварительным данным, ночью 16 декабря мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своей бывшей девушке, где также присутствовал ее молодой человек. Между ними возник конфликт на почве ревности, в результате которого обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары в область лица, от которых тот скончался. Для того чтобы скрыть следы убийства, обвиняемый вместе с экс-возлюбленной погрузили тело жертвы в садовую тачку и вывезли его на соседнюю улицу, оставив на крыльце одного из частных домовладений. Позже девушка уничтожила следы крови дома. Утром этого же дня тело мужчины без признаков жизни обнаружили местные жители. В результате следователям, криминалистам и сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Волоколамскому городскому округу удалось установить все обстоятельства произошедшего. Подозреваемого незамедлительно задержали и доставили к следователю. В отношении девушки уголовное дело об укрывательстве преступления выделили в отдельное производство. Ей также уже предъявлено обвинение. В ближайшее время суд выберет меру пресечения. Ранее жительницу Люберец обвинили в убийстве 44-летнего мужчины. Следователи считают, что убийство случилось 19 ноября, когда обвиняемая пришла в гости к отцу своего ребенка. Между мужчиной и женщиной возник конфликт. До этого стало известно о задержании злоумышленника, открывшего стрельбу у ресторана на Шлюзовой набережной. Им оказался 37-летний мужчина. Прокуратура уточнила, что пострадавших госпитализировали с травмами различной степени. Надзорное ведомство контролирует расследование случившегося.