В Дагестане глава села погиб от отравления угарным газом

Три человека, в том числе глава села Кавкамахи, погибли от отравления угарным газом в Акушинском районе Дагестана, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы администрации района Патимат Гарибанова.
"В селе Кавкамахи Акушинского района трое человек, в том числе глава населенного пункта, скончались предварительно после отравления угарным газом", - сказала собеседница агентства.
Как сообщили СУ СК России по Дагестану, предварительной причиной смерти стала неисправность системы вентиляции газовой печки.
"По данному факту следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.