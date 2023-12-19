Суд арестовал ещё одного напавшего на полицейского  у рынка «Садовод»

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела. Изатулло Нарзуллоев пробудет под стражей до 16 февраля 2024 года, сообщили в Кузьминском суде.Конфликт произошёл в минувшую пятницу на улице Верхние Поля после того, как водитель такси при проверке документов не подчинился требованиям участкового, попытался скрыться на машине и протащил его несколько метров, а после несколько раз ударил сотрудника полиции. При этом при задержании у водителя произошел эпилептический припадок. Полицейские оказали ему помощь и вызвали скорую. В момент оказания помощи задержанному к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан. Они попытались оттеснить полицейских от задержанного, порезав колесо служебного автомобиля. Полицейским пришлось стрелять в воздух. В итоге были задержаны 82 человека.