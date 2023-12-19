Россиянин расправился с родственницей после избиения и изнасилования

По данным следствия, 18 мая злоумышленник пришел в дом родственницы, силой выволок ее на территорию пруда, где сильно избил ее, а затем подверг сексуальному насилию. После этого злоумышленник нанес женщине около десяти ударов ножом в шею. Когда она перестала подавать признаки жизни, обвиняемый завладел ее телефоном и перевел себе на счет 60 тысяч рублей с банковского счета жертвы.