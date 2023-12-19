Россиянин расправился с родственницей после избиения и изнасилования

В Волгоградской области арестовали 21-летнего жителя города Котово, обвиняемого по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россиянин расправился с родственницей после избиения и изнасилования
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По данным следствия, 18 мая злоумышленник пришел в дом родственницы, силой выволок ее на территорию пруда, где сильно избил ее, а затем подверг сексуальному насилию. После этого злоумышленник нанес женщине около десяти ударов ножом в шею. Когда она перестала подавать признаки жизни, обвиняемый завладел ее телефоном и перевел себе на счет 60 тысяч рублей с банковского счета жертвы.

Спрятав следы преступления в овраге, он скрылся с места преступления, но позже был задержан. В ходе расследования данного уголовного дела вскрылось также, что злоумышленник совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

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