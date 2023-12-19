Оператор и режиссер Игорь Гринякин чуть не сгорел заживо в машине в Москве

Российский оператор и режиссер Игорь Гринякин, известный по работе над такими фильмами, как «Бумер», «Адмирал», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и «Серебряные коньки», едва не сгорел в машине в центре Москвы. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

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Как утверждается, инцидент произошел накануне вечером на Новинском бульваре. Автомобиль Гринякина внезапно загорелся, огонь охватил почти весь салон иномарки. Однако режиссер успел выбраться и не пострадал, передает Telegram-канал.

Похожий инцидент произошел недавно в Москве в районе владения 177/30 по Волгоградскому проспекту. Автомобиль резко загорелся во время движения. Водитель успел выскочить из салона. На месте работали экстренные службы.