Мужчина в Подмосковье в гостях у бывшей девушки убил ее нового возлюбленного, а тело они увезли на тачке

Суд в Волоколамске заключил под стражу 34-летнего обвиняемого в убийстве мужчины на почве ревности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

«Следователем следственного отдела по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, ночью 16 декабря в Волоколамском городском округе находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый пришел в гости к своей бывшей девушке, где в тот момент также находился ее молодой человек. Между мужчинами произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого злоумышленник нанес своему оппоненту множественные удары в область лица. От полученных повреждений он скончался. Впоследствии, рассчитывая сокрыть следы преступления, обвиняемый вместе с девушкой погрузили труп потерпевшего в садовую тачку и отвезли его на соседнюю улицу, где оставили на крыльце одного из частных домов. Вернувшись домой, девушка прибралась в помещении, очистив там следы крови. На следующее утро тело мужчины было обнаружено местными жителями.