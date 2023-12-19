Начальнику самарского главка МЧС предъявили обвинение в получении особо крупной взятки

МОСКВА , 19 декабря. /ТАСС/. Следствие предъявило начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Следствие подало в Басманный суд ходатайство об избрании в отношении Бойко О. В., обвиняемого в совершении преступления , предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 февраля 2024 года", - сказала собеседница агентства, уточнив, что заседание начнется в ближайшее время.