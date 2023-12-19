Экс-депутат думы Екатеринбурга, осужденный за убийство, отказался от смягчения режима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/ Экс-депутат Екатеринбургской гордумы Олег Кинев, признанный виновным в организации убийства пенсионерки Ольги Ледовской, отозвал ходатайство о смягчении режима наказания. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

"В 2023 году Олег Кинев дважды ходатайствовал об изменении вида отбывания наказания, но безуспешно. В октябре этого года Кинев вновь обратился в Тагилстроевский районный суд с ходатайством о замене ему вида исправительного учреждения на колонию-поселение. Суд в удовлетворении отказал. Осужденный обжаловал постановление в Свердловском областном суде, но в последний момент жалобу отозвал", - отметили в облсуде.

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Предыстория

По версии следствия, в ноябре 2013 года жительница Екатеринбурга Ольга Ледовская обратилась в городскую думу с заявлением об оказании ей содействия в размещении для постоянного проживания в доме для престарелых. Данным вопросом стал заниматься Кинев, который во время общения с пожилой женщиной сумел войти к ней в доверие и весной 2014 года мошенническим путем завладел ее трехкомнатной квартирой. Право собственности на квартиру депутат оформил на своего помощника.

В апреле 2014 года женщина узнала о мошенничестве и написала заявление в правоохранительные органы, а также неоднократно устно обращалась к главе города Екатеринбурга Евгению Ройзману с жалобами на Кинева. Узнав об этом, Кинев, нанял за 100 тысяч рублей двух жителей Свердловской области для убийства пенсионерки. В мае 2014 года они убили женщину. На следующий день один из мужчин расчленил, вывез и сокрыл тело убитой на мусорной свалке в болотистой местности.

Уголовное дело по факту убийства Ледовской было возбуждено 3 июля 2014 года. Кинев и два его предполагаемых сообщника дали признательные показания о причастности к убийству. Все трое были арестованы. Позднее был арестован помощник Кинева - Сергей Чуваков, на которого была переоформлена квартира, и возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Расчлененное тело Ледовской было найдено 20 июля 2014 года на 64-м км Серовского тракта в болотистой местности недалеко от города Новоуральск. В ходе расследования уголовного дела в Екатеринбурге 22 июля прошлого года прошли следственные мероприятия в кабинетах Ройзмана и Кинева. Во время обысков были изъяты документы и компьютерная техника. 31 июля по делу был допрошен в качестве свидетеля Ройзман, он также прошел проверку показаний на "детекторе лжи".