В Дмитрове местный житель набросился на пожилого мигранта в автобусе, подозреваемый задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области .

Инцидент произошел в рейсовом автобусе. На 66-летнего уроженца одной из стран Средней Азии напал 56-летний житель Дмитрова. Между мужчинами случился конфликт, в ходе которого один из оппонентов ударил другого по голове несколько раз. Агрессор пояснил, что иностранец "нецензурно его послал", после чего ему пришлось "пояснить кулаками", что он сделал неправильно.