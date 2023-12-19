В Волгоградской области полицейские задержали подозреваемую в краже свыше 3,8 млн рублей из частной клиники

В полицию Волгограда с заявлением о краже из кабинета главного врача свыше 3,8 млн рублей обратился представитель частной медклиники, расположенной в Центральном районе города. Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемой и задержали её на одной из улиц областного центра. Злоумышленницей оказалась ранее судимая 41-летняя жительница г. Волжского, работающая водителем такси. Предварительно установлено, что женщина зашла в кабинет главного врача медицинской организации. Пока никого не было в помещении, она обыскала ящики письменного стола. В одном из них злоумышленница обнаружила ключ, при помощи которого открыла сейф и похитила из него наличные. К моменту задержания подозреваемая успела распорядиться украденными денежными средствами по собственному усмотрению. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.