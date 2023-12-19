В Ульяновской области спасли лосенка, искусанного бродячими собаками

Детеныша лося заметили очевидцы на заправке в Мелекесском районе Ульяновской области, зверь был напуган и искусан бродячими собаками. Об этом сообщает Минприроды региона на официальной странице во "ВКонтакте". Напуганного лосенка загнали на территорию автозаправки в поселке Мулловка бродячие собаки, местные жители сообщили о произошедшем в минприроды. Лосенка перевезли в Ульяновский зоопарк, где его осмотрели ветеринары. На теле животного были обнаружены рваные раны, ему требуется лечение. Зверь помещен на карантин, не исключено, что после травм ему придется остаться жить в зоопарке.