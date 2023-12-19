Злоумышленник изнасиловал москвичку и похитил у нее 2,5 миллиона рублей
Злоумышленник изнасиловал ранее знакомую москвичку, после чего похитил у нее 2,5 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 19 декабря.
По ее словам, преступления были совершены 21 ноября в гостинице на Алтуфьевском шоссе. 25-летний молодой человек изнасиловал ранее знакомую женщину, после чего похитил у нее 2,5 миллиона рублей. Пострадавшая обратилась в полицию.
По данным фактом было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Кража». Подозреваемого удалось задержать в Санкт-Петербурге. В ходе допроса он частично признал вину.
— По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, — подчеркнула Иванова.
В конце ноября правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании москвички, совершенных в 2010 году. В ходе допроса злоумышленник признал вину.