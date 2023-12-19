Злоумышленник изнасиловал москвичку и похитил у нее 2,5 миллиона рублей

Злоумышленник изнасиловал ранее знакомую москвичку, после чего похитил у нее 2,5 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 19 декабря.

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По ее словам, преступления были совершены 21 ноября в гостинице на Алтуфьевском шоссе. 25-летний молодой человек изнасиловал ранее знакомую женщину, после чего похитил у нее 2,5 миллиона рублей. Пострадавшая обратилась в полицию.

По данным фактом было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Кража». Подозреваемого удалось задержать в Санкт-Петербурге. В ходе допроса он частично признал вину.

— По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, — подчеркнула Иванова.