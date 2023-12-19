В Уфе пенсионер перевел мошенникам более семи миллионов рублей

В Башкортостане 73-летний пенсионер поддался на уговоры аферистов и перевел им более семи миллионов рублей. Об этом сообщает МВД региона.

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Злоумышленник представился жителю Уфы сотрудником банка и заявил, что неизвестный украл деньги со счета пенсионера. Однако вернуть сумму достаточно сложно, так как часть денег отправили на сторонний счет цифровой валютой.

Мошенник общался с пожилым мужчиной три дня. За это время он смог убедить пенсионера перевести все сбережения на указанные ими счета.