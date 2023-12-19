Россиянка заявила о затянувшемся преследовании со стороны экс-возлюбленного

"Он часами стоит на улице в любое время года и суток, следит. А сегодня случайно увидела, что смотрит через окна подъезда напротив с биноклем. Соседи тоже всегда его видят, как он то из машины смотрит, то ходит вокруг дома. Пыталась с ним поговорить нормально миллион раз, но человек не хочет принимать тот факт, что с ним не хотят быть. Сам он считает себя нормальным, родители не могут на него повлиять. А так как с ножом по дому или двору он не бегает, оснований для вызова спецбригады нет", - поясняет девушка.