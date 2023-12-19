Устроивших дебош в посольстве Кении бездомных арестовали на десять суток

Хамовнический суд Москвы арестовал на десять суток двоих бездомных, проникнувших в здание посольства Кении . Об этом сообщает ТАСС .

Ранее стало известно, что бездомные устроили дебош в посольстве Кении в Москве. Они прошли по второму этажу здания, осмотрели залы, комнаты и кухню и везде оставили беспорядок. Непрошеные гости курили в помещениях и съели оставленные сотрудниками посольства продукты.