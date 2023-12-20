Житель Кирова перевел мошенникам более 3 млн рублей, поверив сотруднику Центробанка

В полицию Кирова обратился мужчина с заявлением, что стал жертвой дистанционных мошенников.

По информации УМВД по Кировской области, 65-летнему жителю Кирова позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Центробанка, сообщил, что кто-то пытается похитить сбережения мужчины с его счета.

Чтобы «обезопасить» свои накопления, кировчанину было предложено срочно снять все свои деньги и перевести их на безопасный счет.

Мужчина поверил мошенникам и перечислил по указанным реквизитам 3 миллиона 72 тысячи рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.