Житель Кирова перевел мошенникам более 3 млн рублей, поверив сотруднику Центробанка
В полицию Кирова обратился мужчина с заявлением, что стал жертвой дистанционных мошенников.
По информации УМВД по Кировской области, 65-летнему жителю Кирова позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Центробанка, сообщил, что кто-то пытается похитить сбережения мужчины с его счета.
Чтобы «обезопасить» свои накопления, кировчанину было предложено срочно снять все свои деньги и перевести их на безопасный счет.
Мужчина поверил мошенникам и перечислил по указанным реквизитам 3 миллиона 72 тысячи рублей.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Фото – kubannews.ru
The post Житель Кирова перевел мошенникам более 3 млн рублей, поверив сотруднику Центробанка first appeared on ВЯТКА ОБЛАСТНАЯ.
В Орловском районе в ДТП погиб мужчина