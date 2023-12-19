Аэропорт Домодедово работает штатно после временных ограничений
Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе авиагавани.
«Обслуживание рейсов в аэропорту Домодедово идет в штатном режиме. В ближайшее время все рейсы, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, будут возвращены в пункт назначения», – сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что временные ограничения были введены в аэропортах Внуково и Домодедово. Позднее во Внуково сообщили о том, что ограничения на вылет и прилет были сняты, авиагавань работает штатно.