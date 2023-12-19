Бухгалтер отдела МВД в Башкирии присвоила почти 18 млн рублей

УФА, 19 декабря. /ТАСС/. Главный бухгалтер отдела МВД Салаватского района Башкирии подозревается в присвоении более 17 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела, сообщила пресс-служба МВД по республике.

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"По предварительным данным, главный бухгалтер отдела МВД России по Салаватскому району в период с 2019 по 2023 год незаконно присвоила почти 18 млн рублей. Помимо этого, она перечислила ряд денежных средств под видом зарплаты лицам, не являющимся сотрудниками ОВД", - сказано в сообщении.