Аэропорт Внуково заработал в обычном режиме

Аэропорт Внуково возобновил прием и вылет самолетов, введенные ограничения сняты. Об этом со ссылкой на представителей воздушной гавани пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что план «Ковер», который объявляется при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы, ввели в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский.

Аэропорт Внуково объявил, что временные ограничения на полеты по независящим от него причинам действуют с 11:54 мск.

«С 12:20 мск аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов. С 13:30 мск на прием и вылет воздушных судов», - пояснили в пресс-службе.