Аэропорт Внуково заработал в обычном режиме

Аэропорт Внуково возобновил прием и вылет самолетов, введенные ограничения сняты. Об этом со ссылкой на представителей воздушной гавани пишет РИА Новости.

Аэропорт Внуково заработал в обычном режиме
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Ранее стало известно, что план «Ковер», который объявляется при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы, ввели в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский.

Аэропорт Внуково объявил, что временные ограничения на полеты по независящим от него причинам действуют с 11:54 мск.

«С 12:20 мск аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов. С 13:30 мск на прием и вылет воздушных судов», - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил об отражении системой противовоздушной обороны атаки беспилотников в Одинцовском городском округе. Градоначальник подчеркнул, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

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