В Подмосковье врачи спасли мужчину, который выпил 1000 банок энергетиков

В Подмосковье врачи смогли спасти мужчину, который за год выпил тысячу банок энергетика. Об этом сообщает минздрав региона.

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Житель Балашихи употреблял по 2-3 банки тонизирующего напитка в день, но уже к концу года стал жаловаться на проблемы с организмом. В итоге 30-летний россиянин обратился в больницу с сильной болью.

Специалисты диагностировали острый панкреатит с осложнениями. Во время операции врачам пришлось откачивать гной и жидкость из брюшной полости. Также медики выяснили, что из-за болезни у больного появились проблемы в работе почек, легких и сердца.

"В течение двух недель бригада медиков билась за его жизнь. Пациент успел побывать на ИВЛ, пройти курс интенсивной терапии и другое лечение", – сообщается в публикации.