В подъезде жилого дома в Москве поймали змею

В доме по улице Зарайская на юго-востоке Москвы жильцы нашли в подъезде змею. Рептилию сразу поймали, вреда никому из людей она причинить не успела, сообщил телеканалу "360" источник в экстренных службах.

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Одна из местных жительниц рассказала, что пойманную змею посадили в банку, после чего вызвали на место происшествия специалистов. Они проверят помещение на наличие других змей. На данный момент неизвестно, откуда в подъезде появилась рептилия.