В издательство «Захаров», которое работало с Акуниным*, пришли с обыском

Сотрудники Следственного комитета России пришли с обыском в издательство «Захаров». Оно публиковало книги Бориса Акунина, который 18 декабря был признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом. Об этом сообщили в самом издательстве. Ura.Ru

"В издательство «Захаров» пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно", — говорится в сообщении. Вечерняя Москва