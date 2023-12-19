В издательство «Захаров», которое работало с Акуниным*, пришли с обыском

Сотрудники Следственного комитета России пришли с обыском в издательство «Захаров». Оно публиковало книги Бориса Акунина, который 18 декабря был признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом. Об этом сообщили в самом издательстве. Ura.Ru
"В издательство «Захаров» пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно", — говорится в сообщении. Вечерняя Москва
На Акунина 18 декабря завели дело за фейки об армии и оправдании терроризма. Крупнейшие книжные магазины России сняли с продажи его произведения. Сам автор после включения в список террористов и экстремистов написал в своем блоге, что книги в России не запрещали со времен СССР. Говорит Москва