В Ярославле на трехлетнюю девочку рухнула снежная глыба

В Ярославле на трехлетнюю девочку с крыши дома сошла снежная глыба, ребенок в больнице. Областное Следственное управление СК РФ начало проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Инцидент произошел в Кировском районе города - глыба упала с главного корпуса педагогического университета на Республиканской улице, когда рядом проходила женщина с трехлетней дочерью. Ребенка на "скорой" доставили в больницу, степень вреда, причиненного ее здоровью, устанавливается.