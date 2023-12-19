Под Нижним Новгородом в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

Под Нижним Новгородом произошел взрыв газового баллона в четырехквартирном жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

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По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Каменка Воротынского округа. Из-за взрыва газового баллона оказалось нарушено остекление окон. Также была повреждена стена квартиры на втором этаже.

Сообщается, что в результате произошедшего пострадали три человека. Информации об их сотсоянии не поступало.