Публикующее книги Бориса Акунина издание "Захаров" заявило об обысках

Следователи пришли с обыском в издательство "Захаров" в Москве, которое публикует книги Бориса Акунина. Об этом сообщается на странице издательского дома в Facebook. "В издательство "Захаров" пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно", - говорится в сообщении. Как сообщает RTVI, в разговоре с изданием представитель "Захарова" подтвердил, что обыск связан с книгами Акунина. Писатель Борис Акунин был ранее признан в России террористом и экстремистом. Кроме того, в отношении него завели уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, его собираются объявить в розыск. Крупнейшие российские книжные прекратили продавать его произведения. Это произошло после разговора писателя с пранкерами Вованом и Лексусом. Акунин, комментируя ситуацию, отметил в своем блоге, что в России книг не запрещали со времен Большого Террора.