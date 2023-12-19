Россиянин избил и покусал своего 14-летнего сына на глазах у жены

Житель Санкт-Петербурга на глазах у жены избил и покусал своего 14-летнего сына. Об этом пишет 78.ru.

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По информации издания, все произошло в многоэтажке на Комсомольской улице в Красносельском районе города. Причина нападения мужчины на подростка пока неизвестна. Мальчика госпитализировали в нейрохирургическое отделение с травмой головы. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Ранее 41-летний москвич жестоко избил свою 11-летнюю дочь, которая не стала переодеваться после урока физкультуры в школе, на что россиянин обратил внимание во время видеозвонка. Когда девочка пришла из школы, отец взял ремень и нанес школьнице телесные повреждения. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы головы и ног.