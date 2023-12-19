Двое бездомных проникли в посольство Кении в Москве и устроили там банкет

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и женщину, которые незаконно проникли в здание посольства Кении в Москве. ТАСС

Посольство Кении расположено в Лопухинском переулке. Мужчина и женщина без определенного места жительства зашли через входную дверь в здание диппредставительства. Затем они поднялись на второй этаж и устроили на кухне "банкет". По словам собеседника агентства, они курили и распивали алкоголь. Российская газета

Вскоре бездомные попали в поле зрения охраны, которые задержали их. В отношении незваных гостей составили административные протоколы за мелкое хулиганство, а также нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Вечерняя Москва

Двое бездомных проникли в посольство Кении в Москве и устроили банкет
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