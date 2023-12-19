Ледяная глыба упала с крыши и разбила скамейку в Подмосковье

В подмосковном городе Химки ледяная глыба упала с крыши и разбила скамейку. На происшествие обратил внимание Telegram-канал «Новости Москвы».

Инцидент произошел на проспекте Мельникова. В момент падения глыбы на скамейке никто не сидел, пострадавших нет. На видео, опубликованном каналом, можно увидеть, как стремительно упавший с большой высоты лед падает на деревянную конструкцию и выбивает из рамы почти все доски.