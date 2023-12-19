В Москве снегоуборочная машина обрушила часть платформы на Савеловском вокзале

"В 05:09 при производстве работ по очистке пути от снега крылом снегоуборочной машины была задета платформа МЦД-1 на Савеловском вокзале. В результате произошло частичное обрушение плиты платформы. В настоящее время место огорожено. Ведется информирование пассажиров об ограничении посадки/высадки в этой части платформы", - сказал собеседник агентства.