В Воронеже в жилом доме два балкона обрушились на припаркованные автомобили

В Воронеже местные жители рассказали об обрушении балконов в доме N18 на улице Пушкинской. Об этом сообщает Telegram-канал "Мой и твой Воронеж".
Инцидент произошел в ночь на 18 декабря. Обвалились балконы третьего и четвертого этажей со стороны двора - бетонные плиты и арматура упали на припаркованные автомобили и повредили их.
Подписчица паблика "ВОРОНЕЖ. ПЕШКОМ." во "ВКонтакте" отметила, что "иногда тротуар под аварийными балконами ограждают ленточкой", но чаще всего никаких предупреждающих знаков нет и "люди спокойно ходят по аварийными балконами".
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