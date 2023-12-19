В Воронеже в жилом доме два балкона обрушились на припаркованные автомобили

В Воронеже местные жители рассказали об обрушении балконов в доме N18 на улице Пушкинской. Об этом сообщает Telegram-канал "Мой и твой Воронеж".

© Телеграм-канал «Мой и твой Воронеж»/Ольга Рудева/Воронеж. Пешком/VK

Инцидент произошел в ночь на 18 декабря. Обвалились балконы третьего и четвертого этажей со стороны двора - бетонные плиты и арматура упали на припаркованные автомобили и повредили их.