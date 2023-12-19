Мужчину задержали после убийства оппонента ножом в ходе конфликта на севере Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, зарезавшего оппонента в ходе ссоры в столичном районе Западное Дегунино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«На ул. Бусиновская Горка между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему оппоненту два удара ножом. 54-летний пострадавший был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице. Мужчина 1963 год рождения задержан, его привлечение к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») на контроле в Тимирязевской межрайонной прокуратуре», – пояснили в пресс-службе.