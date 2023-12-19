В Свердловской области усилят контроль безопасности на спортивных мероприятиях

ТАСС, 19 декабря. Минспорта и главы муниципальных образований Свердловский области усилят контроль за безопасностью при проведении спортивных мероприятий, сообщает Telegram-канал департамента информационной политики Свердловской области.

"Особо контролироваться будет соблюдение организаторами порядка оказания медицинской помощи при планировании физкультурных и спортивных мероприятий. В том числе речь идет об обеспечении свободного проезда для специальных автомобилей скорой помощи к месту проведения соревнований", - сказано в сообщении.